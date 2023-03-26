國民黨世代交替議題浮現檯面，不只新北市議員劉哲彰喊世代交替，欲挑戰立委羅明才，台北市議員徐弘庭也要挑戰立委賴士葆，徐26日強調，不少偉大球員會把國家隊位置讓給更年輕的選手，期盼黨內前輩有大智慧，也讓年輕人接棒地方選區。台北市長蔣萬安則表示，相信黨中央會妥適規畫與初選機制。

全國國民小學籃球錦標賽26日開幕，賽會會長劉哲彰、台北市長蔣萬安等人皆出席。媒體詢問，劉哲彰挑戰立委羅明才，雙北是否會結盟推動世代交替？徐弘庭指出，大家期望都期盼世代交替，有有志同道合的朋友做出同樣的動作，不令人意外。不過，今天是籃球賽，他和劉哲彰已經連續6年支持籃球，今天跟結盟無關，僅是為了國小體育努力。

徐弘庭說，運動與政治相似，不少偉大球員在人生巔峰時期，選擇持留在職業聯賽，但會把國家隊位置讓給更年輕選手，同理，他也希望前輩有大智慧，讓年輕人接棒在選區打拚。

至於未來立委選戰是否會與新北市議員劉哲彰同台？他表示，木柵與新店連結相當深，希望能感動更多支持世代交替、願意讓年輕人打拚的選民。

媒體詢問蔣萬安，是否會協調黨內立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯之間爭執？蔣萬安僅回應，一起努力、一起承擔，至於如何看待劉哲彰、徐弘庭盼世代交替？蔣說，相信黨中央會有妥適規畫及相關初選機制。

此外，針對蔣市府增加預算被綠營質疑大撒幣，蔣萬安表示，只要在財政許可之下，台北市該作的建設、該對市民照顧，一定會全力推動。徐弘庭則認為，政府、城市的負債是假議題，在柯市府任內最後幾年，所有的預算都因為原物料調漲有做調整，在如此艱困的情況底下，蔣市府追加1％預算，不令人意外。

徐弘庭表示，身為議員會做好把關、看預算結構，多出預算會看合不合理。他強調，重點是預算花在哪裡，能否提供民眾更多福利。