法新社報導，川普在德州威果（Waco）對支持者說，「在華盛頓特區『司法不公部』指點和指示下，紐約地方檢察官正在調查我的事，這不是犯罪、不是輕罪、也不是外遇。」

曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）正在調查川普辦公室在2016年總統大選前付給情色女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的13萬美元款項。

川普嘲笑丹尼爾斯說：「『馬臉』向來不是我的菜。」

「她不可能是我的真命天女，沒有這個人，我們已經有一位很棒的第一夫人了。」

川普曾表示他將在上週被捕，並警告他遭起訴，可能導致「死亡和毀滅」的後果。

如果由公民組成的大陪審團決定起訴，川普將成為美國史上首位遭犯罪起訴的前總統。美國歷史上還沒有過現、卸任總統被起訴。

死忠支持者力挺川普，72歲的路易士（Louis）今天等著進場參加造勢會時表示：「每個總統都有情婦，你知道嗎？」

路易士和他的孫子是今天進場的成千上萬支持者之一，另一位支持者、54歲的蜜雪兒（Michele）說，她不相信川普會被捕，因為「這甚至不是一個明智的舉動…他們知道這一點」。

蜜雪兒說，川普可能遭到指控只是為了轉移大家對銀行系統最近狀況連連的注意力。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120326