中國國際金融公司首席執行官黃朝暉25日在大陸發展高層論壇上表示，2022年大陸綠色投資年增率長超過20％，未來5年有望累計增加高達16兆元人民幣投資，成長率更將明顯高於地產與基礎建設等傳統行業。同時到2030年綠色股權的融資占比將升到30％以上，為資本市場服務雙碳戰略提供廣闊空間。

根據《新京報》引述黃朝暉表示，大陸增長模式從金融週期上半場高度依賴房地產和基建的二元模式向下半場的多元模式切換，以創新為主的綠色經濟在經濟發展中的重要性大幅提升。

此外，他認為資本市場可以為實現雙碳目標發揮更大作用。根據中金公司預測，目前大陸的綠色信貸在綠色金融融資總額中占比達到90％，而綠色債券和綠色股權分別只占7％和3％。

因此，中金公司預計未來10年後這個結構將出現比較大的調整，到2030年綠色信貸占綠色融資的比重將降到5％，綠色股權的占比將上升到30％以上，為資本市場服務雙碳戰略提供了一個非常廣闊的空間。