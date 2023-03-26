今（26）日稍早我國外交部長吳釗燮宣布，台灣自即日己終止與宏都拉斯共和國的外交關係，消息一出震驚國際，對此，與該國諧音相同的藝人「洪都拉斯」（洪勝德）也在臉書發文直呼「我知道了」讓網友笑翻。

憑藉模仿與精湛演技備受觀眾喜愛的宏都拉斯，在得知我國與宏都拉斯斷交後名字與該國諧音相同的他，也有感而發在臉書上寫下「我知道了，靠山山會倒，靠樹樹會老，靠自己尚好，共勉之」一番話瞬間讓網友笑翻，更有人幽默在底下留言建議他「洪哥要不要順勢改回本名？」十分逗趣。

除此之外，另一名網友更「質疑」他「動不動就要勒索台灣幾十億」我從小看你的表演長大，你怎麼能與台灣斷交」、「唯一支持台灣洪都拉斯」、「洪哥今天耳朵會很癢」、「慘了，以後看不到洪都拉斯了」、「你為什麼這麼貪心勒」、「躺著也中槍...」、「你還有13個名字可以改，推薦帛琉」，面對許多網友的留言，讓洪都拉斯本人看了忍不住回應「我們也習慣被斷交了吧」。

洪都拉斯1987年進入演藝圈，擔任綜藝節目《連環泡》的服裝、道具工作，1988年轉型成為《連環泡》的固定演出班底，之後曾從事多份工作，包括計程車司機、送報員、羊奶配送員、搬瓦斯桶工人等，直到1998年加入許效舜成立的團體「石頭家族」，才開始正式使用「洪都拉斯」為藝名，而此名是由許效舜命名，取諧音「紅到拉屎」（非常走紅）。