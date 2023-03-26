電視新聞報導常發生工作人員亂入畫面，觀眾早已見怪不怪，甚至還會覺得逗趣不已。近日，香港電視台TVB也發生一起被一名年輕正妹亂入新聞畫面，只見她發現後火速折返，好笑的場面立即引起網友熱議，而該名正妹的身分也被起底，原來她是TVB新聞台新主播王倩荷。

TVB在22日新聞直播尾聲，主播周可茵正收拾播報台上物件，當鏡頭拉遠拍下整個攝影棚時，忽然一名工作人員從她背後出現，不過她立即發現新聞畫面尚未結束，走了兩步又火速轉身折返，場面一度相當逗趣，隨即在網路引發熱議。

王倩荷亂入其他主播的播報現場。(圖/微博)

事後有眼尖網友發現，該名衝進畫面的女性並非工作人員，而是TVB新聞台主播王倩荷，已在TVB播報一段時間，同時也在《天氣報告》擔任主持，不少網友都讚她青春洋溢，對於亂入完全不在意，反而誇「比上鏡時更可愛」、「迷人的酒窩」。

事實上，主播王倩荷播報時相當專業，但她私下活潑大方，喜歡分享生活的她常常在社群平台上曬出大秀長腿的辣照，甜美又青春的她至今已經累積2395名粉絲，在FB也有人為她開設「王倩荷粉絲群組」，不少網友都大讚她青春可愛。