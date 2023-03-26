台南學甲慈濟宮董事長王文宗涉嫌指使88槍擊案，由於他與國民黨關係密切，民進黨林俊憲26日批評，國民黨前台南市長候選人謝龍介光速切割，但明明是王帶謝走過大街小巷，一起同甘共苦過來的兄弟，「怎麼就突然成了最熟悉的陌生人？王文宗看到會很『切心』吧！」

謝龍介昨晚透過臉書發表聲明，有關民進黨立委稱王文宗是去年擔任他的學甲後援會會長，他說，這並非事實，去年擔任學甲後援會長的是婦女會系統的周素蘭，「王文宗先生沒有擔任我競選總部的任何職務」。

對此，林俊憲批評，謝龍介光速發表切割聲明，僅承認有到王文宗的學甲慈濟宮拜廟，「僅止於此」，未免太無情。過去王文宗明明在謝龍介選台南市長的時候，陪著對方拜廟與掃街，怎麼就突然成了最熟悉的陌生人？王文宗看到應該會很「切心」。

林俊憲提到，王文宗連當上慈濟宮董事長的頭銜也很有問題，查詢法院判決發現，2013年王在董事出席不到3分之2的情況下，違法將原董事長解職，另立一位非董事的人當董事長，過程完全不合法。雖然最高法院在2016年裁定無效，但原董事長已被逼退，王藉此當上董事長，這套「佔廟為王」的做法怎麼感覺很熟悉呢？

林俊憲指出，如果大家把「王文宗、虱目魚」丟在一起搜尋，會發現王多年來利用兩岸虱目魚契作買辦的身分，不時發表「兩岸一家親」言論，搭配他統促黨主委的身分簡直是絕配。

他質疑，利用農漁產統戰和擾亂市場的手法，不免讓人聯想起謝龍介最出名的「文旦丟水庫」，這又會是誰教的呢？「所謂「僅止於此」是止到什麼程度？請龍介兄再說清楚一點。」