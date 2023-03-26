檢警偵辦台南學甲88槍擊案，查出學甲慈濟宮董事長王文宗涉協助在大陸藏匿主嫌「紅龜」洪政軍，並資助生活開銷及提供手機、門號。台南地檢署25日發布新聞稿，直指王是此案「幕後指使者」，由於王和國民黨關係密切，引發新一波政治波瀾；熟識王多年的台南市議會書記長蔡育輝今天則表示，他相信王文宗絕不是幕後指使者，究竟王是事前「幕後指使者」角色？還是事後幫助嫌犯逃亡的共犯角色？這攸關明年選舉政黨之間的攻防，呼籲檢方講清楚、講明白

學甲88槍擊案被指因光電利益而起，疑因主嫌洪政軍、前民進黨中執委郭再欽之間的光電利益糾紛，案件發生時適逢九合一大選期間，成了選戰攻防焦點，被國民黨諷刺是民進黨黑金利益醜聞現形。

王文宗曾任學甲鎮民代表會主席、國民黨學甲區黨部主委，多次幫國民黨參選人助選；昨日爆出王文宗涉在大陸窩藏「紅龜」洪政軍遭羈押，不少綠營民代像是「撿到槍」大做文章回嗆國民黨，許多藍營大咖更是一一被點名。

對此，資深的國民黨台南市議員蔡育輝今天出面表達看法，他說，他與王文宗交情10幾年，王的個性圓融、海派、講義氣，長期以來替沿海虱目魚養殖戶找外銷出路，所以洪政軍這次「出事情」，他認為王是受人指託、講義氣才資助2嫌在大陸的生活費和居住場所，王絕對不是幕後指使者。

蔡育輝說，之前台南市警察局開88槍擊案記者會時提到此案跟光電有關，但他認識王文宗這10幾年來不曾介入光電，如果王被論定是主導整起槍擊案的幕後指使者，實在說不通。他的推測向來準確，包含最近台南市議長賄選案；而這次他打包票，王文宗絕對不是幕後指使者，如果王最後被認定真的是指使者，他會向大眾道歉，並賠500份雞排。