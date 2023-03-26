宏都拉斯今與我國斷交，國民黨立委江啟臣表示，這是意料之中的事，雖美方斡旋未能成功，但仍需表達感謝。他也強調，宏國此次除了斷交，更是完全「斷聯」，得注意未來各項務實外交推動是否會受到影響。

江啟臣表示，宏都拉斯這次與我斷交已是意料中事，對於美方願意協助斡旋，雖未能成功，但我們仍表達感謝，同時也譴責中共對我外交的持續打壓，此舉只會增加國人反感，無助兩岸和緩。

江啟臣指出，根據宏國的正式斷交聲明中表示，「除了斷絕正式外交關係，也不會再與台灣有任何接觸」，這是完全「斷聯」，該注意未來是否將會影響各項「務實」外交的推動。

江啟臣批，蔡政府執政近7年，斷了9個邦交國，現在僅剩13個邦交國，美中對抗下，兩岸關係持續惡化，使我國外交處境更加艱困。而面對中國透過金援加大圍堵力道，我國不可能和對岸進行外交軍備競賽，政府必須調整外交策略，不能只是兩手一攤表示遺憾，必須思考如何避免一再受制於人，走出自己的外交活路，別讓踏實外交真的淪為「踏實斷交」。

江啟臣強調，台宏斷交再次證明靠「價格」建立「務虛」的形式外交已不切實際，推動「價值」結盟的「務實」夥伴關係才能長久。而蔡政府說台美關係堅若磐石、史上最佳，那要不要釜底抽薪，尋求中華民國與美國復交？