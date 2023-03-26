為更快速回應客戶所需，中壽建構即時反饋平台，由客戶最在意的投保、理賠流程，擴及至企網、客戶App、080電話服務中心、客服中心等關鍵接觸點設立NPS調查機制，以了解客戶最真實的聲音與回饋；並打造創新體驗工程師團隊，成員來自內部第一線不同單位、豐厚經驗資深同仁，團隊聯繫在意見調查中回應的客戶，透過每周內部跨單位協力合作，從客戶痛點中找出改善方案，加速推動優化流程，每個接觸點都能達到中上或卓越水平，持續創造亮眼的表現。

至2022年底，中壽體驗工程師團隊從NPS各接觸點中蒐集了多元的客戶聲音，持續優化客戶體驗，讓客戶能夠獲得即時友善的回應。例如中壽優化理賠審核給付通知書內容及撥款時間，讓客戶能更清楚了解理賠內容，有效減少疑慮。

中壽以一系列線上/線下「豐富客戶生活」共識營、工作坊、敏捷小組討論等方式，分享卓越服務表現公司以及作法，總計超過3,000名主管及同仁參與，讓每一天都是公平待客的實踐、客戶更滿意。