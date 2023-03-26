宏都拉斯政府宣布與我國斷交並與中國建交，民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬今天代表民進黨發表五點聲明指出，民進黨對宏國的決定深表遺憾，也嚴正譴責中共挖我邦交國的行為，並呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心。

謝佩芬今天代表民進黨發表五點聲明表示：

第一、宏都拉斯政府漠視台灣長年援助宏國的合作成果以及台灣協助解決宏國問題的善意，儘管我國外交部不斷與宏國加強溝通，也一再重申不會與中國進行金錢競逐，而宏都拉斯最終仍決定輕信中國的建交承諾，嚴重傷害兩國人民長期建立的情感，對此，我們深表遺憾。

第二、中國透過外交手段試圖孤立台灣，不間斷地奪取台灣邦交國，不僅得不到台灣人民認同，更無助於兩岸關係的推進，也無法贏得國際社會的尊重。中國政府公然以金援利誘方式與宏國建交，在國際上做了最錯誤的示範，對於中國政府的行為，我們不以為然並嚴正譴責。

第三、國民黨高層接連率團訪中，前總統馬英九也即將出發赴中國，面對中國的粗暴外交手段，民進黨提醒國民黨，在與中國交流的過程，不該一再站在台灣利益及民主自由價值的對立面，對國際釋放錯誤訊息。

第四、在台灣遇到外交困境的嚴峻時刻，許多邦交國元首、美國行政部門及國會友人積極為台灣發聲，民進黨表達誠摯感謝。多年來台灣人雖面對外交困境，但我們無懼挫折，我們將持續深化與理念相近的民主國家之間的夥伴關係，共同面對全球威權主義擴張的挑戰。

第五、面對中國政府的打壓，台灣人將更團結並齊心展現台灣韌性。今日，宏國政府表示只承認一個中國，中國政府是代表全中國的唯一合法政府，我們要再度重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並呼籲中共當局應正確理解台灣人捍衛民主自由的主流民意，對台灣採取外交孤立，完全無助兩岸關係的正向發展。

她說，民進黨也要呼籲國民黨，共同向中共當局提出嚴正抗議，展現捍衛台灣權益的決心與毅力態度，才是捍衛中華民國台灣主權的積極且正確作法。