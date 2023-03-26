警方成功攔阻詐騙車手提領700萬元現金。（警方提供）

新北市樹林警分局日前接獲轄內某銀行通報，稱有1名男子臨櫃提領鉅額現金，非常可疑，警方獲報後趕到現場了解，經調查後確認提領的林姓男子（38歲）為詐騙集團車手，他提領的戶頭亦為人頭帳戶，警方除將林男及贓款一並帶回派出所外，也在12小時內循線逮補另名共犯魏姓男子（35歲），訊後依詐欺罪嫌送辦，並持續向上溯源。

警方表示，近來詐騙集團猖獗，手法也不斷推陳出，其中尤以「投資詐欺」最為常見，詐騙集團以「高獲利、低風險」的投資標的為話術，誘騙民眾投資，初期可能提供少量獲利取信被害人，待被害人投入大量資金後，就宣布倒閉或斷絕聯絡，使被害人求償無門。

樹林警方日前就接獲銀行通報，有不明男子於銀行臨櫃提款現金高達700萬元，因行員察覺有異，立即請警方到場協助，警方到場後查對男子身份，該名林姓男子佯稱是受公司老娘所託，前來協助提領款項。

不過警方現場調閱該帳戶金流，確認林男為詐騙集團車手，他所提領的帳戶為人頭帳戶，其中亦有被害人投入之資金，且已向警方報案，警方向林男說明後，將他與700萬現金一並帶回派出所調查，後續吹追查到魏姓共犯，訊後依詐欺罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。

警方表示，攔阻詐騙成功與否，關鍵在於金融機構對於民眾的關懷提問，如遇可疑詐騙徵候時立即通報，警方也會即時派員趕赴現場協助查證攔阻，提高詐騙攔阻成功率，警方也呼，詐欺犯罪目的皆為騙取被害人財物，如遇可疑詐騙情事，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，立即撥打110或165反詐騙專線查證。