大陸水利部珠江水利委員會26日消息指出，珠江流域正迎來今年首場持續性大範圍強降雨過程，目前已迅速組織防汛會商，分析研判當前流域防汛形勢，研究部署近期強降雨防範工作。

據中新網報導，據此次防汛會商意見，珠江委已及時向有關地區通報流域汛情，指導做好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作。

珠江委介紹，23日至25日珠江流域北部等地出現中到大雨，部分地區出現暴雨；流域中東部出現較強降雨過程，廣西西部、廣東大部等地部分地區有大到暴雨，局部有大暴雨。

珠江委進一步分析指出，受到此輪強降雨影響，賀江、北江、東江、梅江、汀江等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。

此外，此次防汛會商指出，要落實「四預」措施，密切監視雨水情和汛情發展變化，強加預測預報預警，滾動會商研判，提早安排部署防禦工作；並深入開展防汛安全隱患排查，補齊防汛工作短板。