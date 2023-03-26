台南88槍藏鏡人落網！王文宗爆是「藍營要角」？ 侯友宜：查清楚辦到底

台南學甲88槍案震驚全國，幕後「藏鏡人」王文宗被拘提到案，由於他被指為國民黨樁腳，國民黨今發布3點聲明澄清，強調此為不實內容，痛批民進黨不該用造謠、抹黑手法，試圖甩脫責任甚至嫁禍他人。

國民黨說，針對綠營民代指出所謂涉及台南學甲88槍槍擊案之落網主謀王文宗是國民黨樁腳、並擔任馬英九及朱立倫競選總統時之後援會長等不實內容，發出三點澄清聲明以正視聽。

國民黨表示，第一，朱立倫主席從過去到現在，並不認識王文宗先生；第二，經過地方查證，王文宗也未曾擔任朱立倫競選2016年總統、馬英九競選2012年總統之地方後援會長；第三，國民黨堅持反對一切黑金立場，也支持治安單位掃除所有黑金勢力，確保民眾安居樂業的生活。

國民黨呼籲，治安單位針對所有黑金勢力應勿枉勿縱，對於台南爆發一連串槍擊、黑金、賄賂等弊案，應該儘速查清給民眾一個交代；而長期在台南執政的民進黨更是責無旁貸，不應該再用造謠、抹黑手法試圖甩脫責任甚至嫁禍他人，這對台灣社會來說是完全不可接受的錯誤示範。