【全程字幕】台宏斷交！蔡英文露臉說話了 強調不和大陸競逐金錢外交 @ChinaTimes ​

總統蔡英文今（26）日上午針對與宏都拉斯終止邦交發表錄影談話，強調長久以來，我們秉持的信念就是在最大能力範圍內，透過前瞻、務實的做法，支持友邦長期、實質發展，她並重申，台灣不會和中國大陸進行無意義的金錢外交競逐。

以下為談話全文：

各位國人同胞，大家好。非常遺憾，就在今天，我們終止了跟宏都拉斯的邦交。長久以來，我們秉持的信念就是在我們最大的能力範圍內，透過前瞻、務實的做法，支持友邦長期、實質發展。我們不會和中國進行無意義的金錢外交競逐。

過去幾年，中國不斷利用各種方式打壓臺灣的國際參與，升高對我們的軍事侵擾，衝擊區域的和平穩定。然而，這些打壓與威脅都不會改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，也無法減損臺灣人民堅持自由民主，大步走向世界的意志。

臺灣人民已經向世界證明，我們從不因威脅而退縮，臺灣和友邦以及理念相近國家的合作與連結，共同促進國際福祉與安全的努力，只會增加，不會減少！我們將會繼續和友邦以及國際上相同信念的夥伴並肩同行，為更好的世界一起努力。