近日大陸北方大部分地區又迎面撞上沙塵暴，從21至22日沙塵暴波及大陸17個省區市，讓超過500個空氣品質監測站點爆表，這波統計影響人口達5.6億人、強度達到強沙塵暴等級，為2000年以來3月第3強。但在北方植被增加下，為何今年仍出現劇烈沙塵暴。中國國家氣候中心氣候預測室研究員丁婷說明，主要和近期大氣環流異常有關，尤其3月初出現極罕見回溫，導致前期凍土層沙土出現快速融化。加上北方大風季節讓沙源地的沙塵飄散，成為今年嚴重沙塵天氣最直接原因。

根據中新網引述中國氣象局統計，今年春季大陸的沙塵天氣活動比較頻繁，尤其是3月19日至23日的沙塵天氣過程，是今年以來影響大陸強度最強、範圍最廣的一次過程，強度更達到強沙塵暴的級別，先後影響了20個省份，影響面積超過485萬平方公里。

此次沙塵天氣過程期間，包含新疆南部、甘肅中部、內蒙古、河北北部、山西北部、北京、黑龍江西部等地部分地區出現沙塵暴，新疆西南部、內蒙古中部和東南部、河北北部、北京、黑龍江西南部等局地出現強沙塵暴，最低能見度不足100至200公尺。

具體影響上，22日北京在這波迎來沙塵暴最高峰時，北京市生態環境監測中心更一度建議兒童、老年人和病人應停留在室內，避免體力消耗，一般人群也應避免戶外活動。