藝人錦雯以「錦繡二重唱」出道，即使沒有再以歌唱組合的身分出現在螢光幕上，但近年仍努力在Tiktok開直播展現好歌藝，原以為培養出了許多死忠粉絲，怎料，25日一早卻發現帳號遭到停權，讓她氣到在臉書發文，更透露這一年來的近況。

錦雯於1998年組團出道，但她坦言近年的演藝事業不穩定，加上投資餐廳被騙，所有的錢幾乎都沒了，原本計畫出演八點檔，卻也沒有結果，甚至在去年發行個人單曲，以為可以接到活動演出，但大環境不好，導致有一餐沒一餐的。

她表示後來發現有很多人會在Tiktok上分享音樂，於是將音樂器材升級，工作室加裝隔音設備，感謝一年多來家人、朋友的支持。怎料，昨（25）日一早看到帳號因違反規定慘遭封鎖，讓她生氣表示，「你把我的帳號說停就停，我的很多創作跟珍貴的影片，還有收益都在裡面，你有想過我有多錯愕多難過多悲傷多無奈嗎」甚至大罵：「就算銀行系統維修都會通知；就算情人要分手也會有個理由！你要停權鎖帳號就停權鎖帳號？不用告知為什麼？就這麼隨便！你隨便但我很認真耶！這樣真的影響用戶想要繼續支持主播的權利與感受！」

而長文一出，引來同樣被停權的粉絲聲援，「今天早上接到很多人傳訊給我，說它被停權，就只能申訴看看」、「謝謝錦雯姐的幫忙，說出大家的心聲……」、「錦雯姐加油，希望能早日恢復」也有網友建議，「封號真的是司空見慣，如有產生收益建議一定要有公會做支撐，若有什麼萬一才有可能處理」、「先看看之前是否真的多次違反公約，如果之前有違反沒有申訴，就代表認同自己違反，超過他們設定的次數就會封號，如果是有申請創作者帳號，從後台申訴試試看。」