武陵高中第二學期第1次期中考周五、周六和周一舉行，但高二自然組的物理段考試題，竟然與2年前的段考試題有高度雷同，校方昨放學前接獲學生反映後緊急開會，決議請另一位物理老師重新出題，於28日重考，初估影響14班學生逾500名，也已請命題老師於周一遞交書面報告說明原委，之後提交成績考核委員會審議。

武陵高中教務處25日在官網公告，高二物理（Ｃ、Ｄ、Ｅ班群）段考試題，與2年前的段考試題雷同，經校內緊急會議討論後決議，為維護成績公平性，高二物理將於3月28日禮拜二早上08：40至09：50進行重考，請原時段任課教師隨堂監考。

教務主任萬昌鑫說，昨傍晚考完物理時，有學生到教務處反映，在補習班寫過武陵2年前的物理考古題，結果和這次考試的試題重疊性高，校方立即調出過去試題發現真的相似度很高，立即開會決定重考，受影響的有C生醫、D理工、E電資學群共14班、500多人，已立刻公告並請高二老師轉傳各自班群。

萬昌鑫說，學校有審題機制，但多是針對這份考題有無超出公告的出題範圍、題目正確性、觀念或答案有無出錯等，審題老師除非記憶力很好，才會知道雷同度高，坦言有疏失，未來審題會加強檢視重疊性部分。

萬昌鑫也證實這次命題老師和2年前試題的出題老師相同，該出題老師也坦認雷同度高，將於周一遞交書面說明原委，校方也會提交成績考核委員會審議。