台灣約有200萬人腎衰竭，腎臟科醫師表示，磷離子經由飲食進入人體，會經由尿液離開人體，但腎臟功能不佳者因腎臟無法排除磷，導致血中含磷量增加，除了加速腎臟惡化，也危害心血管，因此他列舉10種高磷食物，如豆類、乳製品、全穀類、堅果及種子類。

腎臟科醫師陳佑丞在其臉書粉專上表示，幾乎所有食物都含有磷，尤其富含蛋白質的蛋、豆、魚肉類，若腎功能正常，吃進多量的磷也可經由尿液排除而達到平衡，但若腎功能衰退，腎臟無法排除血中的磷，血中的磷就會上升。

他表示，血磷升高對人體的危害極大，除了加快腎病惡化速度，也危害心血管系統，例如血管鈣化、增加心血管疾病風險；高血磷也會與血中的鈣結合，造成低血鈣、抽筋。此外，高血磷會持續刺激副甲狀腺分泌副甲狀腺素，造成續發性副甲狀腺亢進，甚至造成副甲狀腺瘤、腎性骨病變等。

陳佑丞因此整理10大類高磷食物，提醒腎病患者少吃這類食物，包括全穀類、加工食品、堅果及種子類、動物內臟、豆類、乳製品、醬料類、糕餅點心、魚貝類、雞蛋蛋黃與鐵蛋。

1. 全穀類：糙米、薏仁、五穀米、燕麥片

2. 加工食品：肉鬆、蟹肉棒、火腿、雞蛋豆腐

3. 堅果及種子類：榛果、花生、腰果、西瓜子

4. 動物內臟：豬肝

5 . 豆類：鷹嘴豆、綠豆、紅豆、黃豆

6. 乳製品：乳酪、奶粉

7. 醬料類：義式乳酪醬、花生醬

8. 糕餅點心：花生糖、牛奶巧克力、黑芝麻糖

9. 魚貝類：吻仔魚、柴魚片、冷凍干貝、小魚乾

10. 鐵蛋、雞蛋黃