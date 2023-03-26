為解決地區漁民長期以來須遠赴台灣參加漁船(員)訓練班之不便，陳玉珍於昨(25)日安排農委會漁業署主管等相關人員到金門召開協調會議，要求在金門開設漁船(員)訓練班，方便鄉親報名參訓及考照，以減少舟車勞頓之苦與交通、旅費的負擔。

據了解，有不少金門鄉親連署向立委陳玉珍陳情，提出地區有意參加漁船(員)訓練班者，皆須遠渡重洋到台灣本島受訓及考照，不僅舟車勞頓、且需負擔交通住宿等開銷費用甚鉅，同時名額有限，造成鄉親極大的不便，希望農委會漁業署以服務金門鄉親為優先考量，在地區開設漁船(員)訓練專班，以減輕民眾的負擔。

陳玉珍於昨日在其金門服務處召開協調會，由辦公室主任林孫全、助理董家瑋代表主持；出席人員包括農委會漁業署副主任楊文賢及助理黃蘭淳、金門縣政府建設處科長樊德正及同仁陳素珠、金門區漁會幹事陳詩玫及助理幹事陳詩賀，金門地區漁船主、陳情代表10餘人等。

會中金門鄉親與相關主管機關交換意見，且達成初步共識。漁業署副主任楊文賢表示，為方便鄉親的考証及學習，同意在金門開設漁船(員)訓練班，由金門區漁會依規定受理登記，開班條件(人數)為每年度報名達40人就開班，兩年內未達40人也會定期開班，開班的時間地點規畫在暑假期間於金門農工職校辦理。

金門縣政府建設處科長樊德正也在會中回應，會配合漁業署辦理。金門鄉親表示肯定漁業署的便民利民措施，回應鄉親需求，期待政府單位迅速落實開班訓練，造福更多有需求的金門鄉親。

陳玉珍對於農委會漁業署同意在金門開設漁船(員)訓練班的回應表示感謝，有意參加受訓者即日起逕洽金門區漁會報名；電話082-333626，期待本案能積極辦理，早日讓鄉親在金門當地就近參加漁船(員)訓練班並成功考照。