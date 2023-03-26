南化水庫26日接近中午施放燄彈人工增雨。（南水局提供／程炳璋台南傳真）

南臺灣渴望春雨緩解水荒，台南市鬧區25日晚間一陣急雨令人興奮，卻未下對地方，曾文水庫集水區整晚只累積1.6釐米，南化水庫集水區更是滴水未進。台南市曾文、烏山頭與南化3座主要水庫水位持續下探，南水局26日上午11時30分在曾文與南化2處集水區發射「焰彈」人工增雨。

台南市鬧區25日下了一場驟雨，久旱逢甘霖的民眾興奮大喊「終於下雨了!」，這波雨勢卻未下對地方，台南市3座水庫集水區僅見零星雨勢。

曾文水庫25日整晚僅些微降雨，26日大壩前仍露出大片乾土。（南水局提供／程炳璋台南傳真）

南水局為擴大降雨機率，25日晚間即在曾文水庫、甲仙攔河堰與高雄市那瑪夏區3處施放「燄劑」人工增雨，但效果有限，曾文集水區整晚平均累積降雨量僅1.6釐米，「雨一下來就被乾土吸收」，南化水庫集水區更是滴水未下。

南水局26日上午11時30分配合中科院在曾文與南化水庫發射「焰彈」啟動人工增雨，盼增加降雨機會。

截至26日上午10時，曾文與烏山頭水庫蓄水量1億1117萬噸，蓄水率19％，南化水庫3372萬噸，蓄水率37.7％，台南市3座主要水庫幾乎皆無水進帳，水位持續下降，南水局雖有預估今年春雨少、梅雨晚，仍盼這波鋒面為水庫帶來進帳。