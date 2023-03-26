國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選將由現任立委費鴻泰對上台北市議員徐巧芯，兩人近日為了助理登記初選等事件吵得沸沸揚揚，國民黨副主席連勝文今緩頰，認為只要過程公平、公正、公開，讓所有參選人能心服口服的接受結果都是好事情。

連勝文今受訪時針對「費芯大戰」表示，從組織立場來看，只要過程公平、公正、公開，讓所有參選人都能心服口服的接受結果，都是好事情，畢竟有很多人都爭取來為民眾服務，黨內還是要有公正程序，讓民眾決定誰比較適合。

至於費鴻泰、徐巧芯之間火藥味濃，連勝文則說，初選過程都會有爭辯，只要能夠展現自己為民眾服務的能力，都是非常正面的。

連勝文也提及，國民黨世代的問題，從十年前他就開始在喊，他可能也是國民黨世代交替當中，受到傷害、被阻擋的人，所以他對年輕同志遇到挫折跟阻礙，感同身受、非常強烈。

連勝文強調，國民黨做為一個政黨組織，現在能做好的就是讓競爭規則公平、公開、公正，讓所有意願爭取為民服務的人，都可以在公平環境下展現能力，讓所有選民做最後的決定。