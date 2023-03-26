台北一名男子平時喜歡穿緊身短褲，109年11月被民眾發現在住家附近疑似露私密部位，民眾PO在臉書社團警告住戶後，後來陸續有2人發現男子在坐路邊滑手機時，短褲內直接露出睪丸，男子挨告稱是走光，但民眾說男子是專門挑學區早上裸露，法官認為監視器拍到男子坐姿並無異常，也沒有其它證據，判男子無罪。

男子平時穿的短褲極為緊身，在民國109年11月26日早上坐在某處樓梯遭人發現雙腳大開裸露睪丸，一女一男見狀後制止，男子才移動到別處，再度被女子發現露出睪丸，男子挨告後稱無意冒犯任何人，他當時座在樓梯間用手機回訊息，直到被人告知才知道露出睪丸了，辯護人也說男子是不慎走光，無任何性慾表現或異常行為，並非主觀想讓人觀賞意圖。

男子稱2名目擊者是發現臉書社團貼文後才刻意觀察他，不然一般人不會發現他有走光，目擊女子則說，當時在臉書社團「天母幫」看到有警示暴露狂在學校附近出沒的貼文，才特別注意，目擊男子則認為男子是故意露出的，稱對方是靠一直滑手機，雙腳開開，來掩飾他露出的感覺，還會挑選學區的人行穿越道讓行人往來都會看到。

被告男子稱當時是因為要回復訊息，才會到另一處用手機，並提供臉書訊息截圖證明，法官勘驗監視器畫面，認為子男坐姿無異狀，雙腿也沒有刻意張開，加上沒有其他證據認為男子故意裸露，維持法官判一審原判決，無罪確定。