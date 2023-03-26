2023全國國民小學籃球錦標賽今年參加隊伍突破新高，總參賽隊伍來到289隊、共163校，26日於台北市溪口國小舉行開幕典禮，台北市市長蔣萬安特地抽空到場為小選手勉勵，並且與松山高中林現惟一同參與賽前的三對三表演賽，投進關鍵致勝球，為精彩賽事揭開序幕。

今年為賽事舉辦的第五年，在開幕典禮中，身兼大會會長的劉哲彰議員，特別提到賽事從一開始的72隊發展至今289隊的規模，要感謝國小體總的對於籃球充滿熱情陳煥修理事長及其所領導的團隊，為賽事勞心勞力，在多年努力下，才讓比賽有如此規模，另外許多熱情的贊助企業也是賽事舉辦中不可或缺的一塊基石。

身為全國國小籃球大使的戴維斯，也特別到場與小選手鼓勵，提醒小朋友要感謝父母支持與栽培，才能讓小選手能夠無後顧的朝著籃球的夢想前進。此外在開幕典禮中，國小體總特別表揚多為推動基層籃球訓練推手，一共有五位教練獲獎，分別為桃園市忠貞國小熊德焜、台北市北投國小黃湘雯、台北市南港國小蔡明善、苗栗縣大同國小連威登、新北市安坑國小陳煥修，這五位教練每一位至少都為基層籃壇服務20年以上，國小體總特別邀請到松山高中黃萬隆教練為這五位基層教練獻上紀念獎盃。

台北市市長蔣萬安也特別在繁忙的行程之中，實現去年選前的承諾，來到開幕典禮為小選手勉勵，並且下場加入賽前的三對三表演賽，與松山高中林現惟同隊對抗由能仁鄒子羲領軍的新北聯軍，最終蔣市長投進關鍵一球拿下勝利。

「全國國民小學籃球錦標賽」26日起於雙北地區10個球場熱情開打，賽事將於4月1日及4月2日前進板橋體育館進行最終決賽，希望提供國內球迷享受精彩的籃球賽事，藉此進行城市運動與文化交流。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁查詢。