桃園這幾年有許多重大建設，加上市內規畫多個重劃區，吸引年輕家庭買房、雙北民眾南遷定居，年輕家庭生育率高，幼兒就學需求也隨之攀升，尤其又以2歲專班名額最難搶，中籤錄取率僅約3成。議員直呼，公幼因為價格便宜、師資有政府把關，深受家長歡迎，但僧多粥少，甚至有人求神拜佛盼能順利中籤；對此市府今年大幅增園增班，預估錄取率可從3成提升至5成。

桃園有221所公立幼兒園、46所非營利幼兒園，預計核定招收8000名幼兒，4月12日起受理網路及現場報名整體，過往公幼報名中籤率約8成，最為搶手的2歲專班中籤率僅約3成。教育局分析，近年因為物價上漲、家長觀念逐漸改善，雙薪家庭數量增加，許多新手爸媽會希望孩子先上2歲專班，一方面能提早進入教育、另一方面能有人托育，因此2歲專班需求量不斷攀升。

以八德區為例，區內的綠線捷運正在動工中，以後來往桃園市區、機場捷運便利性將大增，另外國道3號大鶯豐德交流道預計2030年完工，加上當地房價相較桃園市區、雙北市較低廉，吸引雙北民眾「脫北」定居，但八德區的公幼中籤率卻相當低。

「很多從雙北移居八德的民眾，因為孩子就學需求未被滿足又紛紛轉回雙北！」市議員朱珍瑤感嘆，這樣的例子真的很多，近期很多人諮詢公幼的抽籤資訊，也有不少家長向她抱怨求神拜佛還是抽不到。八德以前開出太多支票吸引年輕家庭移居，但移入後才發現建置都未到位，若抽不到公幼，勢必要花一筆龐大的托嬰費用，否則多數都是女方暫離職場育嬰，現代職場變化快速，政府也需要對年輕媽媽重返職場多點協助與關懷。

教育局幼兒教育科科長余黛佳回應，111學年度公立及非營利幼兒園2歲專班共有77班，112學年度將增加50班、788個名額，若以去年報名2歲專班的人數3081人推算，預估錄取率可從去年的3成大幅提高至5成。今年新設園有開設2歲專班的共有7園，分別是桃園中埔、桃園梯田、桃園三聖、龜山文青、龜山大湖、中壢青園及楊梅金龍非營利幼兒園。