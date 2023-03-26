弋果國際教育集團和新竹縣諾克國際教育基金會組成綠色志工，在竹北新月沙灣植樹。（羅浚濱攝）

弋果國際教育集團致力推動無碳家園，26日與新竹縣諾克國際教育基金會組成綠色志工，攜手在竹北新月沙灣植樹，宣布啟動「弋果10年造林計畫」，未來每招1名新生，即為學生種下1顆樹，讓「淨零排放」口號化為具體行動。

竹北新月沙灣因新竹漁港「突堤效應」，沙灘不斷被淘空，造成海岸線年年後退，中央補助市公所4千多萬元完成北段5道木樁突堤攔砂及1公里的護岸，改善侵蝕現象。

弋果及諾克國際教育基金會綠色志工攜家帶眷，在新月沙灣種下250棵林投、黃槿及木麻黃等海岸林種樹苗，根部能固定砂土，還能攔截飛砂，減緩海岸線退縮。

戈果董事長孫瑞芬表示，種下的植物被賦予守護國土家園的重大的責任，在植樹之外也需要防風圍籬，確保植物在充足的保護下發成長茁壯，這種鞏固幼苗的理念，與弋果培育學子扎實美語基礎及跨域能力的理念不謀而合。

「海岸線上的每1棵幼苗，教室的每1個孩子，都是我們未來希望！」孫瑞芬指出，弋果與諾克國際教育基金會本著心繫海岸線所面臨的問題，「弋果10年造林計畫」因此應運而生，未來計畫每招到1名新生，即幫每位學生種下1棵樹，以協助減緩海岸線退縮，進而改善當地環境和生態。

孫瑞芬說，預估在10年後會種下超過1萬顆樹，每年平均可吸收約2萬4千多公噸的二氧化碳，相當於62座大安森林公園吸碳量，對於延緩全球暖化做出貢獻，期盼植樹造林更護樹，以行動串聯國土生態綠網，持續守護台灣綠色堡壘。

此外，弋果2023年「植感心森活」夏令營課程，即針對環境教育及生態共好，透過課程將保育環境、ESG涵養的觀念導入到新世代學子，期許可以由點延伸成線、成面，讓維護環境生態向下扎根。