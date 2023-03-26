海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今（26日）、明（27日）停泊花蓮港碼頭，花蓮港警把握機會，在港內向民眾進行防詐宣導。（花蓮港警總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今（26日）、明（27日）停泊花蓮港碼頭，花蓮港警把握機會，在港內向民眾進行防詐宣導，透過反詐騙標語、宣導小禮物及面對面的互動，提升鄉親防詐意識。（羅亦晽攝）

睽違近4年，海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今（26日）、明（27日）停泊花蓮港碼頭，磐石、承德、班超等3艘軍艦開放民眾登艦參觀，儘管花蓮一早下雨，仍未澆熄鄉親目睹軍艦與官兵風采的熱情，所幸花蓮港務警察總隊提前規畫警力，投入港區周邊交通疏導及安全維護工作，確保活動能於花蓮港畫下完美句點。

花蓮港警總隊表示，海軍敦睦支隊今明兩天停靠花蓮港24號碼頭開放民眾登艦參觀，同時安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行表演活動，設立人才招募攤位，是港區難得一見的大型活動，「人潮加上熱鬧的表演活動，整個港區宛如舉辦一場嘉年華！」

雖然活動首日天公不作美，花蓮市區今天清晨就開始降雨，但仍無法澆熄民眾目睹國軍風采的熱情，花蓮港大門一早便就出現大批人車潮等候入場。

花蓮港警總隊維護活動期間碼頭及港區周邊交通秩序，除針對港區行車、民眾步行動線及停車場出入口，加派警力冒雨實施引導，港區周邊也結合轄區分局交通疏導，並視現場車流狀況彈性實施交通管制，降低交通衝擊。

花蓮港警總隊除投入交通疏導，也把握機會在港內設置宣導攤位，進行防詐資訊及廉政宣導，透過反詐騙標語、宣導小禮物及面對面的互動，提醒民眾時下詐騙關鍵字，如普發6000元假網址、假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙及假冒親友詐騙等相關案例，提升鄉親對詐騙地雷的危機意識。

海軍遠航敦睦艦隊訓練支隊今、明兩天，每日上午9時至下午3時開放民眾登艦參觀，花蓮港警總隊長張則誠提醒欲前往參觀及為國軍加油的民眾，活動期間務必看好個人隨身財物，注意同行長者及幼童安全，進出港區或在碼頭等待登艦參觀時，請遵守現場員警及主辦單位人員的管制及引導。