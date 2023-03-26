大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，使現場星光熠熠。而原先主辦單位設有紅地毯環節讓粉絲們相當期待，但沒想到活動開始前3個小時便宣布在下午舉行的紅毯活動取消，讓眾人相當錯愕，不過女星們的穿搭還是吸引不少人的目光。像是歐陽娜娜今年也受邀出席，並在典禮上擔任表演嘉賓，而在活動開始之前她也便透過工作室公開一系列穿搭美照，罕見秀出超火辣的好身材。

歐陽娜娜工作室在《2022微博之夜》開始之前，便率先在微博上陸續公開歐陽娜娜當晚的穿搭照，只見她穿著一件黑色的繞頸禮服，而胸前深V的性感設計，使她一彎腰豐滿的好身材立刻乍現，轉到背面也才發現她背部全裸，大方秀出白皙美背及飽滿美胸，令網友看了直噴鼻血，另外她還在其中揹著紅色的大提琴盒，讓照片氛圍時而柔美性感，時而霸氣有型，網友看到後紛紛表示「媽呀！娜娜雖看起來薄薄一片但好有架式啊」、「每一張都是大片」、「這次的穿搭太好看了」、「天哪！太絕」、「紅色大提琴盒好愛」、「怎麼這麼好看」、「救命啊！好絕」、「娜娜真是越來越漂亮了」、「黑與紅的碰撞」、「期待大提琴公主的演出」、「美到發瘋」。

隨後歐陽娜娜又PO出另一套穿著水藍色的貼身絲質禮服，領口同樣低胸的設計，使她性感深溝若隱若現，加上珠寶項鍊及耳環的點綴，同樣美到令網友看了直呼「歐陽，你別太辣」、「太辣了公主」、「好美呀」、「殺瘋了」、「歐陽娜娜你想美死誰」、「這組要多發一點」、「這套這麼煽情」、「真的好仙，仙氣飄飄的」同樣大受粉絲們的讚賞。