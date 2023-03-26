中國大陸今日宣布與宏都拉斯建交，外界關注大陸會否持續挖角我友邦、甚至將我邦交國「清零」。國立政治大學東亞研究所名譽教授、前國安會諮詢委員邱坤玄認為，如此對台灣人民的觀感並不好，對大陸也不是一個好的選擇。

邱坤玄告訴本報，與宏都拉斯斷交，讓我們認清國際政治的現實，以及兩岸在外交上的競逐關係；此外，宏都拉斯跟美國雖然友好、在美國的勢力範圍內，但仍有其自主性，不忘與大陸經營關係。同時邱坤玄指出，大陸與宏國建交是正常的建立外交關係、與中華民國競逐外交，不應解讀為「挖美國牆角」。

此外，雖然是宏都拉斯較主動與大陸進行外交接觸，但邱坤玄認為，也不能排除這次是北京的一種反應式、懲罰性的行為，認為自己有籌碼可以反制台灣在外交上的擴張作為，他補充，北京並不關注蔡英文總統對邦交國的訪問，焦點反而是台灣與美國的關係。

邱坤玄也回顧，馬英九總統時期的外交工作順利，現在的政府應思考有無其他的政策選擇。他也強調，當前最重要的是，還是要努力，以及保留與宏都拉斯復交的空間與可能性，因此台灣與宏國雙邊不要去挖對方的瘡疤，也不應口出惡言。

談及大陸會否將我邦交國「清零」，邱坤玄表示，大陸會對此進行研究與評估，但就成本效益來講「不是一個好的選擇」，同時，這對台灣人民的觀感並不好。不過邱坤玄說，如果兩岸持續升高外交對抗、台美關係繼續擴張、兩岸關係緊張升高，也不能排除這種可能性。但他也憂心，台灣民眾對於斷交的關注度不高、已經麻木。