農水署桃園管理處26日一早在復興路口舉辦祈福法會，處長何明光等人率眾主祭。(桃園管理處提供／蔡依珍桃園傳真)

農水署桃園管理處26日一早在復興路口舉辦祈福法會，處長何明光等人率眾主祭。(桃園管理處提供／蔡依珍桃園傳真)

農水署桃園管理處26日一早在復興路口舉辦祈福法會，處長何明光等人率眾主祭。(桃園管理處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市桃園區復興路鬧區22日凌晨發生男死者身首分離的離奇墜樓命案，引發民眾恐慌，因事發地鄰近農水署桃園管理處的水利大樓，桃園管理處26日一早在復興路口舉辦祈福法會，也已發文該商辦的各樓層租戶，加強進出管制方式。

33歲楊姓男子，生前傳了一封簡訊給家人便失聯，22日凌晨0點從桃園火車站前商圈的高樓墜下，疑因墜落時頸部撞上4樓廣告看板燈架，導致落地時頭顱與身體分離，頭顱甚至滾到對面KTV旁超商，嚇壞目擊民眾。警方在23樓處發現男子的衣物和手機，查無疑似外力介入跡證，另也發現4樓招牌有明顯撞擊痕跡，家屬獲報則對死因無意見。

事件引發社會關注和恐慌，也讓當地的居民感到不安，桃園管理處為了消除災厄，安定民心，26日依民間習俗，在復興路口舉辦祈福法會，由桃園管理處處長何明光、桃園區公所主任祕書周政毅、桃園區文化里里長歐陽瀚率眾主祭，地方人士陪祭，法師誦經祈福後，下午進行普渡儀式，儀式將於3點半結束。

因楊姓死者與該大樓無淵源，卻能長驅而入，桃園管理處坦認是商辦綜合大樓，較難管控人員出入，案發後已行文各樓層，研討加強大樓進出管制方式。

當地里長歐陽瀚則表示，事發處為熱鬧的站前商圈，雖然每天經過的人潮多，但驚悚案件難免讓人不安，祈福法會有助安定人心。