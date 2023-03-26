許姓攤商駕車衝撞徐姓攤商的攤位，自己攤位也受損。(民眾提供)

為了自家攤位後方、與隔壁攤位相鄰的1坪大空間使用權，在台中市西屯區中清西二街擺攤的許姓男子，與隔壁攤位的徐姓攤商多月來已發生數次爭執，26日上午8時許，兩人又發生爭執後，許男竟駕車衝撞徐男攤位，也連帶毀壞自家攤位，甚至打傷前往勸架的市場警衛，許男被依傷害罪送辦。

為1坪空間使用權 男攤商駕車衝撞隔壁攤位

這起事件發生在26日上午8時許，警方調查，32歲許姓攤商與38歲徐姓攤商都在是中清西二街地市場擺攤，兩人攤位相鄰，但近3、4個月時間，許、徐兩人為了相鄰攤位後方、約1坪大的空地使用權鬧得不可開交，積怨已深，今天上午兩人再度發生爭執後，許男竟駕車衝撞徐男攤位。

市場警衛見到許男撞倒徐男攤位，且自家的攤位商品也都受到波即，趕忙趨前制止並報警處理，未料，市場警衛勸架時也遭許男打傷臉部，且徐男的小腿也因許男駕車衝撞而擦傷，警方到場將許男帶回偵訊，並依傷害、毀損等罪送辦。

台中市警六分局呼籲，民眾遇事應冷靜，勿因一時情緒失控衍生事端，警方絕不容許不法份子挑戰公權力。