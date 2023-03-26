好萊塢新星強納森梅傑斯（Jonathan Majors）因出演《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》而爆紅，出色的演技讓不少影評人認為他有望獲得明年的奧斯卡提名。豈料，近日他傳出在25日襲擊一名女子，導致女子的頭部、頸部受傷，強納森梅傑斯涉嫌勒頸、襲擊、騷擾等，被紐約警方逮捕。

紐約警方指出，警方於當地時間25日上午11點14分接到一通來自切爾西街區的電話，初步調查認定，「一名33歲男性與一名30歲女性發生了家庭糾紛。」強納森梅傑斯涉嫌勒頸、襲擊、騷擾，當場被逮捕。女子被襲擊後，已經被送醫，經診斷發現頭部、頸部受輕傷，目前狀況穩定。

JUST IN: Jonathan Majors was arrested in New York on charges of strangulation, assault and harassment for allegedly assaulting a woman‼️ pic.twitter.com/tMikYZWqoA — RapTV (@Rap) March 25, 2023

不過，強納森梅傑斯的發言人發出聲明澄清，「他沒有做錯什麼事，我們將會為他討回公道，並澄清此事」，駁斥強納森梅傑斯有任何暴力行為，而強納森梅傑斯在當地時間25日晚上，得到警方釋放。

事實上，強納森梅傑斯是好萊塢近期快速崛起的新星之一，從影集《洛基》開始展露頭角，後來出演麥可B喬丹（Michael Bakari Jordan）導演的《金牌拳手3》，更於《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》飾演大反派「征服者康」。