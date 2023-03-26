許多民眾一興奮就忘記自己身處在馬路旁，時常上演人車爭道的景象，當地民眾大嘆，真的很危險。(吳建輝攝)

田中鎮公所表示，因鎮長民意信箱、公所電話湧入大批鎮民反映，梅州街人車爭道的情況已經嚴重影響當地民眾生活，因此才會緊急擺放三角錐。(吳建輝攝)

田中鎮公所表示，希望賞花的民眾能走在三角錐的界線內，不要走到馬路上避免發生危險。(吳建輝攝)

彰化縣田中鎮梅州街旁，有一排將近300公尺高大壯麗的九重葛花牆，5米高的九重葛彩虹花瀑傾瀉而下，吸引許多民眾駐足拍照，近年成為彰化田中賞花秘境，每到假日都吸引上千遊客朝聖，不過路旁維護安全的三角錐也從頭擺到尾，讓拍照的民眾覺得很煞風景，超不美麗。

田中鎮梅州街旁的九重葛花盛開，湧入大量賞花遊客，讓專程前來賞花的民眾都相當興奮，許多民眾一興奮就忘記自己身處在馬路旁，時常上演人車爭道的景象，當地民眾大嘆，真的很危險，因此公所才緊急在路旁架設三角錐，提醒民眾注意安全。

有拍照的民眾表示，前幾年都沒有三角錐，拍照起來很好看，現在三角錐比花還搶鏡，真的很難看，原本的路就已經夠小了，現在加上三角錐又更小，希望能想出更好的配套，不是隨便擺上三角錐就沒事了。

田中鎮公所表示，因鎮長民意信箱、公所電話湧入大批鎮民反映，梅州街人車爭道的情況已經嚴重影響當地民眾生活，因此才會緊急擺放三角錐，希望賞花的民眾能走在三角錐的界線內，不要走到馬路上避免發生危險。

公所也說，因梅州街是鎮內主要道路之一，因此沒辦法直接封街，這樣會造成地方反彈，第一階段是擺設三角錐，接下來假日會派員到場進行交通疏導，後續也會與地方商討，做一個完整的配套與規畫，讓民眾有一個安全舒適的賞花空間。

田中九重葛花牆幕後推手是川石光電科技創辦人葉昭欽， 66歲退休後在田中老家養老，主動向公所提出認養計畫，斥資百萬造花柱，便開始其充實的園藝生活，每天中午過後就在路旁修剪枝葉，其花期長依不同品種，幾乎一年四季都可以看到九重葛花。