缺蛋持續延燒，目前產地價及批發價每台斤為45.5元及55元的歷史高價，中華民國蛋價督導委員會昨天召開會討論是否再漲，但傳因進口蛋將上架而可能持續凍漲。稍早台北市蛋商公會證實，本周蛋價不漲並會持續報價。有委員會成員透露，官方壓力一直存在，而且市場秩序大亂，報不報價已經沒有意義。

據農委會公布的雞蛋產銷資訊指出，上周產蛋雞隻已回升至3158萬隻，產蛋箱數回升至11萬2000箱（約2240萬顆），但距離民眾日常所需的12萬箱（約2400萬顆），每天缺口約160萬顆。但是養雞業者指出，國內產量已經嚴重不足，官方數據並未呈現事實。

前周蛋價督導委員會中，原訂上周蛋價將調漲，最後爆出農委會官方施壓而凍漲，蛋商公會不滿強調不排除採無限期休市（拒絕報價），本周蛋價經確認再持續凍漲，價格維持高點。

不願具名業者指出，報盤價已和黑市價已嚴重脫鉤，每斤蛋破百元越來越多，漫天喊價也變成常態，這次官方為了消費者考量凍漲，怕的是民意反撲，但是缺口壓力這麼大，產地產能和進口蛋都完全補不上來，報盤價早已失去意義，過去幾十年雞蛋市場從沒這麼亂過，最近官方給的壓力也從未停止。

另有蛋農透露，現在官方和蛋農、蛋商關係變得緊繃，已有同業因為不滿官方作法，其言論因而被關切，現在很多人都不敢隨便接電話，蛋價漲不漲就順其自然，少說為妙。