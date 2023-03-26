有民眾車牌遭保養車廠貼上車行廣告或下次保養日期，驗車時卻遭要求去除；還有民眾車牌螺絲孔裝上玩偶、遮蔽車牌，一年約有1千多件被開罰。公路總局表示，將邀集相關單位研議。

公路總局表示，汽機車號牌是行車許可憑證，汽機車上路時應保持號牌完整可供辨識。近期外界對於號牌可否黏貼貼紙等議題有不同意見，公路總局會在可清楚辨識號牌顏色、字號與圖案標示等規定下，邀集相關政府單位、民意代表與汽機車公會等，進一步研議認定疑義。

公路總局表示，依道路交通安全規則第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具的方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽；如有污穢，致不能辨認其牌號時，應洗刷清楚。因號牌黏貼貼紙被認定是「黏貼其他材料」行為，公路監理機關於車輛檢驗時，會請車主將貼紙移除。近期外界對於號牌黏貼貼紙若不影響牌號辨識性下，是否應該移除有不同意見，公路總局對於這些意見反映認為有研議必要，將儘速邀集相關單位討論可行方案。

公路總局也呼籲，汽機車上路時不能有影響車牌辨識的行為，如有污穢應洗刷清楚，更不可有變造損毀、塗抹、裝置旋轉架使不能辨認其牌號情形，以維護號牌可供辨識性。