今日為已故作家三毛的80歲冥誕。（台北禾灃文化事業有限公司提供）

三毛姪女陳天慈（左）、曾寶儀。（台北禾灃文化事業有限公司提供）

孟庭葦自曝是三毛頭號粉絲。（台北禾灃文化事業有限公司提供）

齊豫透過影片追憶三毛。（台北禾灃文化事業有限公司提供）

今（26日）是已故作家三毛的80歲冥誕，她生前所留下的雋永文字及歌詞影響、啟發無數人。今年在三毛姪女陳天慈的號召下，三毛的大姊陳田心、齊豫、唐綺陽、李秀媛、黃韻玲、謝哲青、蔡詩萍、焦雄屏、孟庭葦、曾寶儀、王琄等人一同拍攝影片，透過鏡頭分享與三毛的緣份。

視三毛為「文青女神」的占星師唐綺陽，在Podcast從星座的角度解析三毛的個性和傳奇人生，「牡羊座的三毛尤其愛冒險，如果她還在世一定會成為訂閱數過百萬的YouTuber，我想我應該可以跟她成為好朋友，可能兩人會每天討論星座運勢。」同樣把三毛當成偶像的曾寶儀深情朗誦她最喜愛的三毛金句「少年愁」，她分享高中時期在學校聽三毛演講時，跟同學們在台下開心的聊天還偷偷傳閱去唱 KTV 的照片結果分心，完全忘了台上的三毛在講什麼。

自稱是三毛頭號粉絲的「不老玉女」孟庭葦，表示三毛對自身人生影響非常大，書中的故事不僅開闊了自己的視野，在往後的人生中遇到許多的挫折時，她也常常想起三毛說自己說過的那句「是你的就是你的」來調整自己的心態；此外她更透露當時國中曾得到三毛的親筆簽名至今都還留著，更表示：「在少女時期讀到三毛，所以在她心中三毛一直是少女的樣子，很難想像如今三毛已經是做奶奶的年紀了！」

黃韻玲提及當時很榮幸能為三毛作詞的歌曲〈夢田〉擔任編曲，說到三毛對自身的啟發：「她給了我們許多探尋夢想的信念。」至於天籟歌后齊豫與三毛因為音樂成為好友，先前與潘越雲一起辦了兩場《三個女人壯闊人生-三毛、齊豫、潘越雲 「回聲」》演唱會的她，對於三毛勇敢、嚮往自由的個性記在心中，身為三毛作詞的經典歌曲〈橄欖樹〉演唱者的她表示：「三毛給我們帶來的勇敢，自由和愛的啟示將伴隨我們一生。」

除了齊豫、黃韻玲的音樂之路都深受三毛啟發外，知名歌手騰格爾其實與三毛因為音樂結緣，還曾經受三毛之邀到她家做客，兩人還成為好友，而三毛去世多年後，騰格爾為她譜寫歌曲《三毛》，以表達自己的哀思之情，這次趁著三毛80冥誕，騰格爾特別在影片提及寫這首歌時心中的三毛就是長髮飄飄又美麗又孤獨的樣子，並說到：「很懷念這位故友天真的笑容！」

深受三毛愛上旅遊的作家謝哲青，透露因為三毛的書《撒哈拉的故事》，讓他在多年前決定去撒哈拉沙漠展開一趟冒險之旅，他表示：「在三毛的書中和電影『滾滾紅塵』中看到溫柔敏感的三毛，也因為三毛，讓我有了對遠方旅遊的嚮往。」

趁著三毛的80歲冥誕，姪女陳天慈希望藉著眾親友的追思VCR說出對三毛的想念和相識的故事，讓更多人想起和重新認識這位一直在我們心中的老朋友，並希望透過影片讓更多不認識她的年輕人引發對三毛作品的興趣。陳天慈表示，「今年會推出許多三毛相關活動，這部影片也會持續拍攝一年的時間，將會有更多全球三毛親友的加入。」

值得一提的是，陳天慈更發起粉絲們萬千期待的「三毛之旅」台灣站，她透露，六月中旬首發出團現正接受報名，第一站目的地是新竹縣的三毛夢屋，採小團精緻文青路線，並希望日後的「三毛之旅」有機會邀請愛三毛和愛旅行的作家，藝人朋友們一同前往。