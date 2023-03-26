針對我國與宏都拉斯斷交，國防部今(26)日表示，國軍對外軍事交流合作，配合國家整體政策執行。針對後續人員返國及裝備帳籍處理，均已完成規劃，依計畫執行。

國防部指出，目前我國送訓宏國軍事教育共計5員，宏國就讀我國軍校學員(生)共計39員，將協助雙邊訓員及眷屬返國。其中我國派訓學員生，返國後將於軍事院校繼續學業；派駐宏國武官，亦完成返國人事派職預劃。國防部持續掌握雙方撤館期程，協力駐外人員及眷屬安返。