「玩轉台北」住房專案，精緻4人房每晚6000元起，每房再贈等值6000元的好禮包。(台北凱撒大飯店提供)

6000元好禮包內含冒險遊戲組、2000元的飯店餐飲抵用券及1000元的SPA 療程抵用券。(台北凱撒大飯店提供)

新竹馬武督全新「夢遊仙境兔2.0宇宙」，一泊二食雙人房6000元，享1位12歲以下兒童免費入住。(統一渡假村提供)

統一谷關渡假村一泊一食街景雙人房6000元，享免費升等溪景房或雙人份精緻茶點2擇1。(統一渡假村提供)

統一墾丁渡假村推出一泊二食雙人房，售價6000元，可招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或3人份茶點2擇1。(統一渡假村提供)

全民共享普發現金6000元22日開放登記，加上4月清明連假即將到來，旅宿業趕搭普發金商機，推出限定優惠將6000元放大，台北凱撒大飯店祭出6000元普發金住上萬元客房，還可獲贈6000元好禮包。統一渡假村以北中南三地的據點推出多款超值住房專案，期盼用普發金帶動疫後正在復甦的國旅市場。

鄰近台北車站的台北凱撒大飯店趕搭普發金商機，推出「玩轉台北」住房專案，主打多人旅遊，專案期間入住精緻4人房，原價13200元起，普發金限定方案6000元起，相當於每人只要1500元起，再加贈6000元等值的好禮包。

「玩轉台北」住房專案攜手城市實境解謎品牌「好物謎」，搭配飯店周邊鄰近景點，每月推出不同城市主題，讓旅客透過遊戲和專屬APP，並結合單車旅遊闖關，每個關卡的線索都藏在熟悉的景物中，透過解謎，用新的角度重新認識台北。而6000元好禮包內含冒險遊戲組、2000元的飯店餐飲抵用券及1000元的SPA療程抵用券。6月30日前入住獨享凱撒飯店連鎖加購高鐵聯票優惠65折起，加倍好康將6000元放大，讓旅客更願意把普發金花在國旅。

另外，統一渡假村集結新竹馬武督、谷關及墾丁於4月5日到6月2日1推出「6000元無與倫比假期方案」，平日及小假日適用。

其中新竹馬武督體驗全新「夢遊仙境兔2.0宇宙」，一泊二食雙人房6000元，享免費招待1位12歲以下兒童入住，可呼吸滿滿的芬多精，還能體驗虛實交錯元宇宙闖關，完成後還能得到驚喜獎品。而春遊谷關賞景、沉浸四季彩之湯，一泊一食街景雙人房6000元，即享免費升等溪景房或雙人份精緻茶點2擇1，搭配個人色彩測驗、行動畫框美拍和酒塞彩染DIY，順道走訪八仙山，感受山風與森林浴的美好洗禮。

位於國境之南的墾丁統一渡假村則推出一泊二食雙人房，售價6000元，可招待一位兒童入住，更加碼升等陽台房或3人份茶點2擇1，可在飯店內暢玩水陸設施、電流急急棒等，還可探秘周遭生態景點，體驗與眾不同的墾丁秘境之旅。