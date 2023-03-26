大陸和宏都拉斯今日宣布建立外交關係，這是蔡英文總統上任後與中華民國斷交的第9個邦交國。大陸專家認為，中宏兩國建交選擇在蔡總統出訪友邦之前發布，是「大陸和宏都拉斯的默契」，並稱從美台表態中也能感受到濃厚的挫折感和抱怨情緒。

大陸《環球時報》報導，廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會理事鄭劍26日受訪時表示，台宏斷交並和中華人民共和國建交是大勢所趨，這是大陸崛起帶動地區和世界格局變化的必然事件，也是各個國家對世界大勢、兩岸大勢以及各自利益權衡之下的必然選擇，「從道義上講，宏都拉斯做出了正確抉擇」。

上海大學特聘教授、拉美研究中心主任江時學則表示，宏都拉斯在決定和台灣斷交以前，肯定做了大量研究工作，而且美國政府和台灣都對其施加了壓力，儘管如此，宏都拉斯還是決定和台灣斷交，表明其決心很堅定，「一個中國是國際社會的共識，宏都拉斯尊重國際共識的決心和願望很強烈」。

報導指稱，對於洪都拉斯和台灣斷交的決定，美台第一時間做出表態，並且語調出奇一致。路透報導，美國國務院發言人在當地時間3月25日說，宏都拉斯與台灣斷交屬於「主權決定」，並稱中國大陸「為了爭取外交承認，經常做出未能兌現的承諾」。

外交學院教授李海東受訪時表示，從美方發布的聲明來看，美國對此是很心不甘情不願的。一中原則很明確，但近年來，美國以一系列破壞性行動在國際社會散布錯誤資訊。「宏都拉斯和台灣的斷交聲明再次證明，對美國操弄涉台議題抱有反感的國家越來越多，美國在台灣問題上孤家寡人的現象會越來越明顯，因此，美方感受到挫折並彌漫著抱怨」。

李海東認為，宏都拉斯斷交聲明對未來台灣總統選舉的影響也是明顯的，民進黨滿世界地鼓吹台獨，大談其「外交成就」，最後的結果是友邦越來越少，被打了耳光，在選舉中，這勢必會成為民進黨致命的弱點。

宏都拉斯與台灣斷交的聲明選擇在蔡總統出訪中美洲友邦前發布，其中暗含什麼深意？鄭劍認為，這或許表明宏都拉斯和中方的一種默契，告訴民進黨政府台獨這條路會越來越窄，前方是死路一條。同時，洪都拉斯的斷交聲明對美國也是赤裸裸的嘲諷。

江時學表示，台灣在拉美地區的邦交國還有7個，可以預見的是，美台一定為了維持邦交繼續對這些國家施加壓力，其效果有待觀察，「在一定的條件下，會有更多的國家和台灣斷交，這是大勢所趨。在可預見的將來會有更多的國家，在是否尊重和接受一個中國國際共識的重大問題上採取正確立場」。

李海東也認為，毫無疑問的是，在鞏固台灣「盟邦」方面，美國會盡其最大努力去幫台灣，只是美國雖然用了洪荒之力也無法阻止曾經的追隨者一個個離開自己，當下美國面臨一個尷尬的局面，一些政客不得不在台灣問題上鋌而走險，試圖篡改一中內涵，與中方和國際社會硬杠。