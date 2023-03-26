【董事長開講】最新2024總統民調

《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（25）日公布最新總統民調，結果顯示在藍綠對決的情況下，副總統、民進黨主席賴清德的支持度為43.4％，新北市長侯友宜則在41.3％，雙方差距開始拉近，由於總表態率已逼近8成5，吳認為這代表賴的天花板已經出現。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》公布最新民調結果，若民眾黨主席柯文哲參選，三腳督的情況下，賴清德將以38.4％的支持度領先，侯友宜與柯則分別獲得26.2％及20.3％的支持度，其中賴與前一周的41.4％相比，下降了3個百分點。

而若情況為藍綠對決，賴清德則以43.4％的支持度，小贏侯友宜的41.3％，且與前一周的數據相比較，賴支持度下滑了4.7個百分點，侯支持度則上升了3個百分點，雙方差距正在拉近中。

吳子嘉分析，在近日的民調中，藍綠對決的情況有85％左右的民眾表態，在總統民調中算是非常高的表態率，因此也代表賴清德對上侯友宜時的支持度天花板已經出現，最高就是上周的48％左右。