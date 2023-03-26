夏沐（左起）、淇揚、子賢、梁舒涵、呂婕菲、張龍25日同台演出。（寬寬整合行銷提供）

由子賢、淇揚、張龍組成的街舞男團B.T.O.D與梁舒涵25日在高雄舉辦出道以來的首場Showcase。這次演出分為「過去、現在、未來」，首先以象徵「過去」的VCR開場，記錄了B.T.O.D過去三年的心路歷程，其實當時團體本來是很可能要解散的，但因為子賢參加《全明星運動會4》大放異彩而再燃起機會，這一次他們氣力放盡的投入，希望能得到大家支持，就算只有一個歌迷他們還是會盡力唱下去，真摯的表現令不少觀眾熱淚盈眶。

子賢坦言演出前很忐忑，但一上台就決定要把舞台當作小巨蛋，希望用音樂以及舞蹈感染大家，「第一次舉辦這種showcase，雖然我們自認已經拿出最好的演出內容給大家，還是會害怕現場有沒有人來支持」，他最後也感性的說，「我們真的成功了，當我們在台上看到台下的觀眾一起舞動，比起什麼都重要」。

淇揚也認為這次的演出很成功：「看到台下的觀眾從剛開始靜靜的，到後面全場跟著我們一起躁動一起搖擺，不管怎麼樣，都代表著我們一直堅持的表演方式獲得了大家的認可。」他也感性說到前一天彩排在看開場VCR的時候，看到老闆泛淚，自己也覺得很感動，希望能繼續帶著這份感動與熱情做出更多更好的演出。

張龍則表示，以前他會覺得整團要有一個統一的狀態，但經過這次的演出才了解到每個人都有自己的特色，所以做自己才是最自在的，也分享了昨天最令他感動的事情：「有一個粉絲從10年前我在《超級偶像》就一直來參加棚內錄影，到現在他還是一直持續在關注我們，然後也來現場幫我們加油！真的真的非常感謝他！就算舞台下只有他一個人，我一定也會為了他盡全力演出！」同時也感謝特別到場支持他的家人。

然而，對自己十分要求的梁舒涵卻只給自己的表現打60分：「不論是唱是跳，甚至未來可以挑戰更多元的唱法，都必須要再精進一點，期許未來可以端出更好的自己。」她也表示，粉絲們都給予她很大的鼓勵與稱讚，令她十分感動與開心，一定會更加努力來回饋給大家。

首場Showcase 就不停歇100分鐘沒間斷的演出，雖然極具挑戰但仍圓滿完成，B.T.O.D表示在演唱〈我看你是啤在young〉 副歌時看到全場暴動、一起嗨， 這是他們以往沒有的經驗，因此非常感動與振奮。在經過調整重新出發，接下來家族會不斷地唱專場，讓大家看見他們真正的唱跳實力。今年也將有許多新作品的發布及海外演出，包括淇揚和張龍的個人單曲也將拍攝MV，請大家持續關注。