111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級季軍戰，半場打完落後7分的台灣師大，第3節單節打出26比5超狂攻勢，反而帶著14分領先進入第4節，最終台師大74比62遮蔽佛光大學，台師大獲得季軍、佛光殿軍。

上半場一波連續得分超期比數，第3節卻再度面臨攻守當機，被台師大打出13比0高潮奠定雙位數領先，第4節佛光大學曾將雙位數分差，在陳郁婷三分命中後追到57比66剩9分，不過台師大連得4分再度回到雙位數領先保險，沒讓佛光逆轉成功。

台師大陳昱潔、陳靳豫萱都是得分、籃板「雙十」，陳昱潔15分、15籃板加5助攻，陳靳豫萱14分、10籃板，陳映慈贊助15分；佛光以投進4記三分球的陳郁婷28分最高，李宜樺11分、11籃板。

台師大女籃總教練梁嘉音表示，昨天4強賽落敗、無緣爭冠後，鼓勵球員放下失落情緒，為季軍戰修正問題，好好打這場比賽，也鼓勵球員未來要打得更加勇敢、自信及堅持，期待最後4強賽階段不會只差一點點。