世界棒球經典賽中，中華隊帶動了全民的熱血，各產業紛紛推出慶祝活動共襄盛舉，勞動部更加碼推出強棒大禮包，提供各類青年專屬服務與補助資源，包含職涯發展規劃、求職就業補助、技能訓練強化及創業支援協助等，要讓青年持續保持這份感動與熱血，往職場的路上擊出屬於自己的滿貫全壘打。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署於每年3月至5月補助轄區大專校院接連辦理校園徵才活動，一棒接一棒，以協助青年無縫接軌職場。首先補助轄區大專校院共辧理16場大型校園徵才活動，吸引護國神山台積電等眾多知名指標企業爭相參與，透過活動為企業找到企業最強打者，校園徵才活動預計提供2萬個職缺供青年選擇，將超過萬名青年參與。

另外，為培養成強棒打者，提前布局在校青年軟硬體實力，高屏澎東分署也辦理「大專青年預聘計畫」，由政府主導產官學三方大聯盟促進就業，連結企業工作崗位訓練，增進青年即戰力，畢業即可就業，青年訓後留任企業滿1個月，還可加碼領取1萬元獎勵金。

高屏澎東分署分署長郭耿華表示，分署提供青年多項服務，從前端補助辧理多元化職涯探索活動、人才培育與訓練，畢業後的青年尋職與穏定就業津貼補助，後期就業訓練及青年創業協助等，各項服務交互支援，形成強大青年職涯服務網絡，就是要讓青年自信發展職涯天賦。