中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增新冠確定病例85例，全部都是本土個案，死亡個案則增加29例。指揮中心發言人羅一鈞表示，防疫政策鬆綁下一步會朝大眾運輸免戴口罩規劃，估計清明連假後可宣布。

指揮中心表示，今新增85例新冠確定病例以及29例死亡個案，過去一個月的中重症平均數為每日119例，不過受周末或假日延遲通報影響出現高低起伏，其高低值介於13至236例之間。

有鑑於國內疫情持續穩定，羅一鈞表示，考量國內目前未受新興變異株影響，接下來將進一步鬆綁口罩配戴措施，由於輕症免隔離措施已上路，接下來估計將鬆綁大眾運輸的口罩規定。

防疫指揮官王必勝過去曾表示，目前已著手研擬大眾運輸工具上可免戴口罩的措施，已與交通部等單位進行初步討論，若一切順利可能在清明連假後宣布，於四月下旬實施。

羅一鈞指出，研究顯示次世代疫苗能有效防止BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株，隨著國內防疫措施不斷鬆綁，為避免二度感染，只要符合接種資格的民眾，可踴躍參與疫苗加一活動，以提升保護力。