縣府農業處推廣柚花飄香健行賞花趣暨文旦柚認養活動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉除了盛產茶葉外，也有種植柑橘、文旦柚及木瓜，每年3月到4月是文旦柚花開的季節，柚花香隨風飄散，香氣襲人，頭屋鄉農會26日上午舉辦農業推廣活動「柚花飄香健行賞花去暨文旦柚認養」，結束健走後，還有茶席、小農市集和客家美食品嘗，吸引許多社區居民參加，相當熱鬧。

縣長鍾東錦、縣議員余文忠、孫素娥、許櫻萍、鄉長徐鑫榮、頭屋鄉代會主席涂金臺、副主席范賢達及多位代表、農會理事長徐坤榮、總幹事謝金德及農會人員、家政班、地方村里長等都出席活動，享受春日風景。

縣長鍾東錦表示，看到這麼多鄉親一起參加活動真的很高興，一下車就聞到柚子的清香，經久不膩，今天農會辦理健行活動，相當合適，他說，感覺本縣從農人口年紀都偏大，希望大家能夠鼓勵後生回家接手，或是趁著下班時間協助務農。縣長鍾東錦現場也認養了「梁爸果緣」的一棵文旦柚，相信果樹到了中秋時節，一定能結出多汁甘甜的果實。

場邊由農會精心準備了茶席體驗，由專業的司茶人當場沖泡當地、當季好茶，包括酸柑茶、東方美人茶、貓貍紅茶、綠茶等，縣長也當場品嘗了頭屋特產酸柑茶。

頭屋鄉農會表示，除了文旦柚之外，當地的椪柑、桶柑甜又多汁，東方美人茶香醇回甘，歡迎大家來頭屋踏青、選購當地農特產品。