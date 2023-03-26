民眾體驗奶酷DIY。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府衛生局為促進社區長輩健康，規畫「鍾意樂活．苗栗健康遊」系列活動，第1場在公館鄉舉辦的「芋見幸福棗到愛 跨世代健行暨DIY活動，26日在仁安社區活動中心登場，縣府秘書長陳斌山希望透藉以鼓勵長輩們走出戶外參與活動，多運動、多動腦，並多與鄉親互動，以延緩老化，預防失智症。

衛生局積極推動長輩們預防及延緩失能的健康生活，今年規畫在18鄉鎮市分別為銀髮族舉辦不同主題的健康遊系列活動，透過寓教於樂的方式，讓長輩們增加社交互動，提供學習新的技能和知識的機會，以保持健康的身心活力，甚至成為志願者或講師，貢獻社區，提升自信心和價值觀，達到在地健康老化。

其中，公館鄉65歲以上老年人口約6245人，佔該鄉總人口數約 19.8％，長輩的照顧已是重要課題。因此，「鍾意樂活．苗栗健康遊」系列活動第1場3月26日在公館鄉仁安社區活動中心舉辦的「芋見幸福棗到愛 跨世代健行暨DIY活動，除了安排健走，讓全家大小一起出遊，藉以推動祖孫共融的高齡友善社區，在活動中心則安排預防失智等衛教宣導。

這項活動由縣府秘書長陳斌山、縣議員孫素娥、張志宇、公館鄉長何在鑫、鄉代會主席趙興邦、代表、村長等人共同啓動，並與鄉親一起動手製做芋頭紅豆奶酷，體驗DIY樂趣，並藉以推廣在地特色農產品，推廣有機紅棗、產銷履歷芋頭，製做的奶酷、紅棗枸杞果凍也非常適合長輩食用。

秘書長陳斌山希望透過此項活動，能夠鼓勵社區長輩多走出戶外，參與社區辦理的活動，藉以拓展人際關係，同時多運動、多動腦，養成健康的生活方式，延緩老化，預防失智，健康、快樂的生活。