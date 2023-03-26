東勢警分局25日舉辦「小小警察體驗營」，小朋友相當開心。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局25日舉辦「小小警察體驗營」，小朋友相當開心。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局25日舉辦「小小警察體驗營」，小朋友相當開心。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

東勢警分局25日舉辦「小小警察體驗營」，小朋友相當開心。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

兒童節將屆，台中市東勢警分局25日舉辦「小小警察體驗營」，首次結合在地巧聖仙師宮廟特色舉行宣示儀式。東勢警分局長林大為期勉小朋友，跨過方圓規矩門後，在家要當個好寶寶，在校當個好學生，出社會遵守法律，當個好國民。

東勢警分局昨日舉辦「小小警察體驗營」，讓在地學童穿上警察制服，體驗迷你版的警察工作，並第一次結合在地250年巧聖仙師宮廟特色舉行宣示儀式。

分局長林大為告訴小朋友說，穿上制服就像穿上勇氣一樣，面對困難無所畏懼，要記得自己曾經穿上警察制服，若跌倒了，拍拍塵土勇敢再出發。同時勉勵孩子們跨過方圓規矩門後，在家聽爸爸媽媽的話，當個好寶寶；在校聽師長的指導，當個好學生；出社會遵守法律，當個好國民，未來不管做任何事情，都要記得有規有矩、尊重倫理。

讓了孩童認識警察職業，現場展示警槍械等各式警用裝備，刑事鑑識人員教學認識自己獨一無二的指紋；交通方面，利用縮小版道路模擬地墊，實境體驗道路交通觀念，透過各大面向體驗來滿足小朋友對警察職業的好奇心，藉此了解工作內容，並在玩樂中建立家長及學童預防犯罪婦幼安全的觀念，辨識危險環境自我保護觀念。

本次活動由東勢警分局、東勢區公所及台灣巧聖荷葉爐公仙師文化協會合作，特別由東勢巧聖先師祖廟出借首創的方圓規矩木雕。巧聖仙師廟主委余在坤表示，在工藝或建築上，規矩相當重要，沒有規矩就不能成方圓，而做人也是一樣道理。