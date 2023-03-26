打破傳統京劇裡的九尾狐收妖戲碼，國光劇團作品《狐仙》，讓人類和狐狸跨越物種生死相戀，甚至還穿越時空，並由新一代小生盛鑑與旦角黃宇琳挑大樑擔任主演，近期重演。

藝術總監王安祈表示，這是一部非典型京劇，人與妖仙相戀，過去有《白蛇傳》的例子，「但是許仙一知道白娘子是蛇的當下，也有點退縮，但在《狐仙》裡，白狐對喜歡她的人表明自己的身份，對方不但沒有退縮，反而展現一種『我愛你，和其他人何干？』的態度，非常新穎。」

《狐仙》曾在2009年演出，當時名為《狐仙故事》，編劇為趙雪君。2021年重新製作，去掉「故事」二字，只留下「狐仙」。故事描述住在深山裡的狐仙，修煉有術，能自在幻化成人形，男女老幼皆可，有次他化身成女子，與一名男子相戀，小倆口相處愉快，直到一年發生瘟疫，當地居民認為是白狐帶來的不幸，全村要獵殺白狐，男子為保護白狐而死，白狐則是回到山林療傷，直到再次遇上心愛的人。

特別的是，盛鑑和黃宇琳飾演同一隻狐狸的男人化身與女人化身，王安祈表示，「盛鑑的表演掌握了雌雄同體的特質，好幾個身段，露出女人的模樣，嫵媚的表情，傳達了溫柔，而黃宇琳則是展現了英氣，十分帥氣。」

凌嘉臨和林庭瑜也共同飾演的封三娘和也娜，兩人也有「跨時空」的挑戰，從年輕演到老，凌嘉臨因這部作品而獲傳藝金曲獎最佳青年演員獎。兩位青年演員近年琢磨自我，嘗試過跨界到小劇場的演出，頗有心得。

2021年《狐仙》演出時，是台灣劇場首次採用動態立體虛擬攝影系統4Dviews，搭配運用浮空投影等技術，2023再演時，導演戴君芳導演更處理了兩者的融合。

國光劇團張育華團長認為，《狐仙》舞台上新興科技與戲曲美學的虛實交融，所展現出的當代深刻觀點，正是國光不斷為京劇新美學找尋不同可能的最佳註腳。演出將於4月8日、9日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院登場。