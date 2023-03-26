台宏斷交，副總統兼民進黨主席賴清德今天表示遺憾，強調台灣會堅守國家主權和尊嚴，不會和中國進行金錢外交競逐，會持續在能力範圍內，務實地支持友邦發展。也呼籲大家為外交團隊加油打氣，我們會繼續堅守國家的尊嚴，促進台灣的民主、和平、繁榮。

賴清德指出，今天早上，我們與宏都拉斯終止了外交關係，台灣所有的外交單位，已在能力範圍內盡最大努力，最後斷交的結果，仍然令人遺憾。我們要強調，台灣會堅守國家主權和尊嚴，不會和中國進行金錢外交競逐，會持續在能力範圍內，務實地支持友邦發展，共創繁榮。

他說，中國日益增強的文攻武嚇，外交封鎖，以及大玩和戰兩手策略，都不會改變我們堅定和民主陣營站在一起的決心。同時，我們會持續和全世界理念相近的國家合作，為國際的和平、繁榮貢獻良善的力量。

賴清德表示，在自由民主的陣營中，台灣並不孤單。昨天，捷克眾議院議長艾達莫娃，率領台捷史上規模最大的訪團來訪，就是基於民主人權及區域穩定繁榮的共同價值，要與台灣展開更多實質的國際合作。

他說，中共越是打壓，我們越會團結，也越會堅定民主自由的信仰，請大家為外交團隊加油打氣，我們會繼續堅守國家的尊嚴，促進台灣的民主、和平、繁榮，走在正確的道路上，必能與世界接軌同行。