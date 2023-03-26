蘆竹台茂購物中心今下午近2點驚傳火警，陣陣濃煙從6樓窗戶冒出，消防人員獲報到場。（翻攝自臉書）

蘆竹台茂購物中心今下午近2點驚傳火警，陣陣濃煙從6樓窗戶冒出，消防人員獲報到場。（翻攝自臉書）

蘆竹台茂購物中心今下午近2點驚傳火警，陣陣濃煙從6樓窗戶冒出，消防人員獲報到場，發現是6樓餐廳廚房天花板起火，火勢8分鐘就控制撲滅，業者也立即疏散6樓用餐民眾，並無人員傷亡，目前該樓層管制中，由火調人員調查起火原因。

桃園市消防局今13時58分接獲報案，稱蘆竹區台茂購物中心發生火警，立即派遣25名消防人員、12輛消防車、1輛救護車到場，發現起火處是在6樓餐廳廚房天花板，所幸火勢速迅控制，沒有延燒等情況，起火原因調查釐清中。