藝人吳姍儒（Sandy）日前順利產下兒子「小初一（Mason）」，當日Sandy也在IG貼出與寶寶的照片，寶寶可愛的模樣，吸引大批粉絲祝賀，仍處於休息狀態的她，近日開始回覆各方送來的禮物，更在昨日貼出愛子的一個部位，讓她直呼：「要融化了！」

Sandy去（2022）年與圈外男友結婚後，即傳出懷孕的喜訊，從去年11月開始準備待產的她，順利在本月21日誕下了一個兔寶寶，隨即在IG發文表達生產後當下的心情，「充滿感謝感動，也深刻地體會了奇蹟與盼望」，原本還很輕柔的哭聲，一抱到胸口就瞬間安靜下來，「我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你。」可見Sandy多麼的期盼兒子出生的那一刻。

而日前Sandy在限時動態中一一回覆各方送來的禮物時，驚喜秀出愛子的小腳印，還可見寶寶用肉肉的手拿著拓印紙，讓她忍不住喊道：「光這樣就讓我融化。」此外，送來的禮物種類多樣，有各式品牌的童裝、玩偶、零食等，可以看出Sandy的好人緣，以及大家對小初一的期待。

至於父親吳宗憲送給Sandy的生產大紅包也讓人好奇，先前透露會包100萬的紅包給Sandy當作生子禮物，但日前出席活動時表示已經送出去了，且金額變成雙倍，十分疼愛女兒。而2度當阿公的他表示原本想去醫院探望，但現在醫院仍有管制，遭Sandy無情拒絕說：「你現在敢過來你試試看。」